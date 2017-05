College voor de Rechten van de Mens: Albert Heijn discrimineert op leeftijd

Het gaat om supermarktfuncties van meer dan twaalf uur per week. Ook oudere werkzoekenden moeten volgens het College kans maken op banen waar geen opleiding of werkervaring voor nodig is, zoals vakkenvuller of caissière. Voor banen van minder dan twaalf uur per week mag de supermarkt wel een voorkeur voor scholieren of studenten hebben.



De zaak was aangespannen door Ieder1Gelijk, een stichting die zich inzet voor gelijke behandeling. De organisatie ontving een klacht van een veertiger die zich uitgesloten voelde voor een vacature in een Albert Heijn in Nijmegen. In de vacaturetekst vroeg de supermarkt specifiek naar scholieren. In een ander AH-filiaal trof Ieder1Gelijk een bord aan met de tekst: 'Ben je 16-17 jaar, vraag hier nu een sollicitatieformulier'.