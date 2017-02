CNN: Apple gaat iPhones in India maken

Na maanden van onderhandelen is er een akkoord bereikt tussen de Amerikaanse techreus en de overheid van deelstaat Karnataka. Al in april zal er met de fabricage van de smartphones worden begonnen. India is een belangrijke groeimarkt voor het Amerikaanse bedrijf en voert een felle concurrentiestrijd in dat land met onder meer de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi. Ook timmert het Koreaanse Samsung er flink aan de weg. Die hebben meer marktaandeel dan Apple.



Het probleem bij Apple is dat het momenteel beperkt wordt in zijn mogelijkheden om zijn producten te verkopen in India. Omdat het bedrijf zijn smartphones niet in India zelf maakt, mag het bedrijf er geen eigen winkels openen. Mogelijk mag Apple dit binnenkort wel doen vanwege het besluit om vanaf april in Bangalore te gaan produceren, meldde de Amerikaanse nieuwszender.