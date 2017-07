Cirque du Soleil koopt bedrijf achter Blue Man Group

Blue Man Group is bekend om zijn blauwgeschminkte kale drummers die shows geven waarin niet wordt gesproken. Cirque du Soleil betaalt enkele tientallen miljoenen dollars voor het in New York gevestigde Blue Man Productions, dat in handen was van investeerder GF Capital en de oprichters Chris Wink en Philip Stanton. Blue Man Group gaat wereldwijd op tournee, maar speelt ook op verscheidene vaste locaties.



'We willen onze horizon verbreden, nieuwe vormen van entertainment ontwikkelen en ander publiek bereiken', aldus Daniel Lamarre, bestuursvoorzitter van het in Montreal gevestigde Cirque du Soleil.