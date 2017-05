Chinese fabrieksarbeider vangt leed in poëzie

In hun spaarzame vrije tijd pakken sommige Chinese arbeiders hun pen of telefoon en schrijven over het leven in de mijn, aan de lopende band of achter de naaimachine. Ze publiceren op internet of in bedrijfskrantjes.



Die poëzie is nu verzameld in een bundel. Deze maand komt Iron Moon: An Anthology of Chinese Worker Poetry uit. In het boek staan gedichten van 31 Chinese arbeiders, geselecteerd door de Chinese dichter Qin Xiaoyu en in het Engels vertaald door Eleanor Goodman.



Het Chinese arbeidersleven levert donkere dichtkunst op. De gedichten wemelen van de schroeven, roest en repetitieve handelingen. Het zelfbeeld van de arbeiders is vaak inktzwart. Een strofe van mijnwerker Chen Nianxi: Ik durf niet vaak mijn leven te beschouwen/ het is hard en metalig zwart/ hoekig als een pikhouweel.

