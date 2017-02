Broccoli is van ons allemaal: wat betekent beperking octrooiregels voor kwekers?

Wat stond er in Brussel op het spel?

In 1998 stelden de lidstaten van de Europese Unie nieuwe spelregels op over de octrooien op gewassen. De aanleiding: steeds meer verbeteringen aan onze groente en fruit zijn de uitkomst van onderzoek waarbij de genetische kaart van een gewas wordt herschreven. Door erfelijke eigenschappen in het laboratorium te manipuleren raken gewassen beter bestand tegen ziekten, smaken ze beter of kan een boer meer oogsten van hetzelfde lapje grond.



Bedrijven doen grote investeringen in die gentovenarij: dat geld willen ze kunnen terugverdienen. De ontwikkeling van een nieuw gewas, op de klassieke of de moderne manier, kan overigens zo tien tot vijftien jaar in beslag nemen.



De laatste jaren zijn honderden octrooien aangevraagd voor nieuwe soorten paprika en tomaat die door kruising van bestaande soorten tot stand zijn gekomen. Dat botst, vinden tegenstanders, met het kwekersrecht. Dat bepaalt dat degene die een nieuw ras heeft ontwikkeld dat als enige mag verkopen, maar andere kwekers mogen die nieuwe soort wel gebruiken om het ras verder te veredelen.



Octrooibureaus negeerden dat kwekersrecht bij de toekenning van sommige patenten, waardoor kweker die gepatenteerde groente- en fruitvariëteiten niet konden gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen, tenzij ze ervoor betaalden.