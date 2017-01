Top Brits bedrijfsleven verdiende sinds 1 januari al meer dan 'normale' werknemer in jaar

Loonkloof

Een topman of -vrouw van een beursgenoteerd bedrijf verdient meer dan 1.000 pond per gewerkt uur. Dat is 29 keer zo veel als een gemiddelde werknemer.



Fat Cat Wednesday legt de loonkloof - het verschil tussen top en onderkant in een bedrijf - in het Verenigd Koninkrijk pijnlijk bloot. Die is in Nederland een stuk kleiner, maar ook hier stijgt de ongelijkheid tussen veelverdieners en gewone werknemers, vooral in de financiële dienstverlening. De top verdient hier bruto gemiddeld 13,4 keer zo veel per jaar als de gemiddelde werknemer bij hetzelfde bedrijf, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast steeg het bruto jaarloon van de vijfduizend topverdieners in Nederland tussen 2010 en 2015 met gemiddeld 22 procent. Het gemiddelde cao-loon steeg in die periode met 6 procent.



De directeur van High Pay Centre denkt dat grote beloningsverschillen demotiverend kunnen werken. De resultaten kunnen een steun in de rug zijn voor premier Theresa May, die maatregelen overweegt tegen ongelijke beloning, zoals een verplichting voor bedrijven om hun hoogste en laagste salaris openbaar te maken.