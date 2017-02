Britse bank RBS noteert negende verliesjaar op rij

Kredietcrisis

De Britse overheid heeft nog altijd 72 procent van de aandelen in handen

RBS was een van de drie banken die in 2007 voor een recordsom ABN Amro overnamen. Vlak daarna escaleerde de kredietcrisis en raakte de bank diep in de problemen. De Britse overheid moest RBS met tientallen miljarden aan staatssteun overeind houden. De Britse overheid heeft nog altijd 72 procent van de aandelen in handen. De huidige topman Ross McEwan zei dat nieuwe saneringen onvermijdelijk zijn. Sinds 2008 zijn al meer dan honderdduizend banen verdwenen. 'En dat zal ook leiden tot verder banenverlies. Filialen zullen worden gesloten, en wat mensen doen in de overgebleven filialen zal veranderen. Het banklandschap wordt anders.'



McEwan kritiseerde voormalig bestuurder Angus Grossart, die een schadeprocedure van ruim 1 miljard pond tegen de bank is gestart vanwege zijn ontslag. 'Als ik een voormalig topbestuurder was, zou ik geen proces beginnen tegen een bedrijf waar ik ooit werknemer was. Maar dat zijn mijn persoonlijke waarden en normen.'