Brandstofmotor is in 2035 verleden tijd; al over 7 jaar is elektrisch rijden goedkoper, voorspelt ING

In 2035 is de brandstofmotor in personenauto's verleden tijd. Over ruim vijftien jaar zullen alle nieuwe auto's in Europa voorzien zijn van elektrische aandrijving. Over zeven jaar al zal het per kilometer goedkoper zijn om elektrisch te rijden. Dit voorspelt het economisch bureau van ING in een rapport dat donderdag verschijnt.