Brabant stelt harde milieueisen aan intensieve veehouderij

Honderden boze boeren demonstreerden voorafgaand aan de vergadering voor het provinciehuis. Boerenbond ZLTO vreest dat door de maatregelen zeker 500 boeren - vooral familiebedrijven en jonge ondernemers - het loodje zullen leggen. Volgens de bond kunnen zij de hoge investeringen voor luchtwassers (installaties die ammoniak en fijnstof filteren) niet betalen.



Maar er waren ook veel verontruste burgers naar Den Bosch getogen, die demonstreerden voor 'minder beesten' in Brabant. De provincie telt ruim 35 miljoen dieren, waaronder 27,5 miljoen kippen en 6 miljoen varkens. Eén van de verscherpte maatregelen is 'staldering': een boer mag alleen uitbreiden als elders een oude stal is afgebroken. Daardoor zal de veestapel stabiliseren of zelfs licht krimpen.



Een meerderheid van de Brabantse volksvertegenwoordigers steunde ook een D66-voorstel om een bouwstop voor nieuwe geitenstallen af te kondigen (tot 2020) in afwachting van een extra onderzoek over de gezondheidsrisico's. Aanleiding is de uitkomst van een recent gezondheidsonderzoek, waaruit blijkt dat mensen die in de buurt van een geitenstal wonen een verhoogde kans op longontsteking hebben. De Brabantse volksvertegenwoordigers willen nu in afwachting van het vervolgonderzoek geen nieuwe geitenstallen in de provincie.



Tien jaar geleden brak in Brabant de Q-koortsepidemie uit, een infectieziekte die vooral van geiten op mensen overslaat. Het was de grootste Q-koortsepidemie (minstens 25 personen overleden) die ooit heeft plaatsgevonden in de wereld.