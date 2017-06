Bol.com voelt zich financieel benadeeld door boekverkopersbond

Voorstanders van de gekozen verdeelsleutel beklemtonen dat de algemene reserve van CB is opgebouwd over een periode van 146 jaar, terwijl Bol.com nog maar sinds een jaar of vijftien betrokken is bij de boekenbranche. Het bedrijf kan volgens hen daarom geen aanspraak maken op een substantieel deel van een reservepot die grotendeels is opgebouwd in de 19de en 20ste eeuw.



Bol, met vorig jaar een totale omzet van 1,2 miljard euro, geldt binnen de KBb als een vreemde eend in de bijt. Met zijn ambitieuze platformstrategie en zijn focus op technologie en marketing, heeft de grote online-retailer een wezenlijk andere identiteit dan de overige leden van de boekverkopersbond. Die hebben hun wortels in de traditionele boekhandel en zien internetgiganten als Amazon en Bol vooral als een bedreiging voor hun eigen voortbestaan.