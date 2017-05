BNP Paribas krijgt boete van 350 miljoen dollar voor fraude met wisselkoersen

Miljardenboetes

Minstens een dozijn BNP-handelaren in New York, Londen en Tokyo nam deel aan de fraude

De gesprekken zijn onderdeel van het strafdossier dat de Amerikaanse financiële waakhond CFTC aanlegde van de manipulatie van de wisselkoersen. Tot de betrokken banken behoren UBS, Citibank en de Royal Bank of Schotland. Sinds 2014 hebben diverse toezichthouders uit meerdere landen hen miljardenboetes opgelegd.



Nu is het de beurt aan BNP Paribas. De grootste bank van Frankrijk, die ook tot de belangrijkste spelers behoort in België, moet 350 miljoen dollar betalen. Dat maakte de toezichthouder van de staat New York woensdag bekend. Minstens een dozijn BNP-handelaren in New York, Londen en Tokyo nam deel aan de fraude, die plaatsvond tussen 2007 en 2013. In een verklaring zegt de bank hun gedrag te betreuren. Alle betrokken medewerkers zijn inmiddels vertrokken, ontslagen of bestraft.