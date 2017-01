Blunder AFM legt speculatie tegen ING van George Soros bloot

De AFM zette dinsdagavond per ongeluk het hele overzicht op de site van hedgefondsen die speculeren op koersdalingen van bepaalde bedrijven. Dat doen die fondsen door aandelen te lenen en die alvast te verkopen. Dit in de verwachting dat ze later - als de geleende aandelen weer ingeleverd moeten worden - een stuk goedkoper kunnen worden teruggekocht. Dat heet short gaan en kan grote winsten opleveren, als het aandeel inderdaad zakt.



Als een hedgefonds met 0,5 procent of meer van alle aandelen van een bedrijf gokt op zo'n koersdaling, dan maakt de AFM dat openbaar in een register. De speculanten blijven daarom graag net onder die grens. Ze willen de concurrentie niet wijzer maken dan nodig. En de betrokken bedrijven hoeven ook niet te weten dat een fonds blijkbaar weinig vertrouwen heeft in het aandeel - zoals Soros bij ING. Maar dinsdagavond was op de site van de AFM de complete lijst met shortposities zien. Woensdagochtend werd dat weer snel gecorrigeerd met alleen de 0,5-procentmeldingen, maar het kwaad was al geschied; velen hadden de lijst al gezien, waarop onder meer stond dat het kantoor van de familie Soros in juni voor 0,3 procent short zat in ING, om die positie een maand later af te bouwen.