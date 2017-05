Bijna geen vrouwen op lijst met jonge miljonairs

Twee vrouwen blijven over

Op één punt blijft de diversiteit desondanks ver te zoeken. Als het om heel veel geld verdienen gaat, blijken we nog altijd in een mannenwereld te leven. Het aantal vrouwen op de lijst is gedaald naar vier. Vorig jaar was het er één meer. De hoogste notering is voor topmodel Doutzen Kroes. Zij staat op plaats 17, gevolgd door Sylvie Meis (presentator/model) en Lara Stone (model). Opgeteld moeten de vrouwen het doen met minder dan 3 procent van het totale vermogen van de miljonairslijst.



Nog een opmerkelijk verschil met de mannen: waar die rijk worden met games, vergelijkingssites of, pak hem beet, de aardbeienteelt, speelt bij de vrouwen naast zakeninstinct hun uiterlijk nog altijd een rol. Het enige niet-model in de lijst is ondernemer en modeontwerper Marieke Meulendijks, bekend van Scotch & Soda.



Het lijkt er niet op dat de emancipatie in miljonairsland de komende jaren alsnog een hoge vlucht zal nemen. De helft van de vrouwelijke jonge miljonairs is inmiddels 39 jaar. Dat betekent dat zij volgend jaar vanzelf uit de juniorlijst verdwijnen. Tenzij zich een nieuwe generatie aandient, blijven er in 2018 slechts twee vrouwen over in de wereld van het grote, jonge geld.