Bij deze banken kan Mark Rutte een rekening vergeten

PEP staat voor 'Politically Exposed Persons', bankjargon voor mensen die een invloedrijke functie bekleden. Na de aanslagen van 2001 zijn er in internationaal verband strengere bankregels opgesteld voor staatshoofden, bewindspersonen, topambtenaren, parlementsleden, rechters, ambassadeurs, zaakgelastigden, hoge legerofficieren en hun directe familieleden en kennissen. Een PEP-status blijft van kracht tot een jaar nadat iemand zijn functie heeft neergelegd.



Banken moeten scherp in de gaten houden of deze prominente klanten zich niet schuldig maken aan omkoperij, witwassen of corruptie. De nationale toezichthouder, in Nederland is dat De Nederlandsche Bank (DNB), controleert dit en kan eventueel boetes opleggen. Banken die verzuimen kunnen een boete van maximaal 5 miljoen euro krijgen of een geldstraf die een percentage is van de omzet van de bank. Voor zover bekend is tot dusver nooit een bank beboet wegens lakse controle van PEP's.