Beurs op hoogste stand in meer dan tien jaar

Vrijdag sloot de AEX-index op 511,14 punten, het hoogte niveau sinds de crisis waarmee de aandelenbeleggers definitief hebben afgerekend. Op 8 januari 2008, toen de kredietcrisis nog een Amerikaans probleem leek en er in Amsterdam nog geen vuiltje aan de lucht was, begon de index te zakken. En nadat de crisis in het najaar van 2008 escaleerde met de val van Lehman en Fortis en de rest van het bankwezen werd meegesleept, daalde de index zelfs in enkele maanden tijd tot onder de 200 punten.



Het herstel heeft lang geduurd. Maar sinds de verkiezing van Donald Trump tot president gaat het weer hard omhoog. De Amsterdamse beurs wordt meegezogen naar boven door de beurzen in New York. Daarnaast gaat het ook beter in Europa. En dan zijn er nog de biedingen van Amerikaanse multinationals op Unilever en AkzoNobel, twee belangrijke AEX-fonden. Vrijdag steeg AkzoNobel nog eens met 4,7 procent nadat het Amerikaanse PPG had laten weten dat het de overnamepogingen niet opgeeft. Een tweede bod is in de maak.



Vrijdag werd ook bekend dat er in de VS weer 238 duizend banen zijn bijgekomen - aanzienlijk meer dan verwacht. Dat zet de lichten op groen voor de Fed - de centrale banken - om bij de eerstvolgende gelegenheid de rente te verhogen. Dat zou in de VS de derde verhoging sinds de crisis zijn. De Europese Centrale Bank heeft voorlopig nog geen plannen voor een renteverhoging.