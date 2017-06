Betalen met een slimme ring, bij ABN Amro kan het mogelijk eind dit jaar

Betalen door quasi-nonchalant op een apparaatje te tikken, klinkt natuurlijk zeer futuristisch, maar wie nieuwsgierig is naar het bedrijf achter de ring stuit op een aantal opmerkelijke zaken rond ABN-Amro's zakenpartner.



Zo is de is de site van Kerv sinds gisteren onbereikbaar wegens 'systeemonderhoud' en vallen de recensies van de ring op sociale media in twee kampen uiteen. De helft van de klanten plaatst lyrische foto's en filmpjes van hun ringbetalingen ('de kassière viel bijna van haar stoel!'), de andere helft is 'WOEDEND' omdat ze naar eigen zeggen sinds hun aanschaf via Kickstarter nog steeds zonder ring zitten.



Tot overmaat van ramp is Kerv ook nog in een juridisch gevecht over de intellectuele eigendomsrechten van hun technologie verwikkeld en blijkt het bedrijf allesbehalve communicatief. Of het nu om klachten, vragen of loftuitingen gaat: tientallen klanten zeggen sinds januari niks meer van het bedrijf te hebben vernomen.



ABN Amro weet dat er problemen zijn met de website van Kerv, maar zegt niet op de hoogte te zijn van de vermeende radiostilte. 'We zitten natuurlijk nog in de testfase, maar voor ons is communicatie heel belangrijk', aldus een woordvoerder. 'Als er iets mis is met de ring, moeten onze klanten ergens terecht kunnen met hun klachten. Hier gaan we dus zeker naar kijken.'