Berucht Amerikaans private-equityfonds KKR koopt Nederlands garagebedrijf Q-Park

Q-Park werd opgericht in 1998 en is uitgegroeid tot een van de grootste exploitanten van parkeergarages in Europa. Het beheert 6.343 locaties in tien Europese landen met 870 duizend parkeerplekken. Vorig jaar werd een resultaat geboekt van 129 miljoen euro op een omzet van 825 miljoen euro. In het verleden heeft Q-Park ook diep in de rode cijfers gezeten door forse afschrijvingen op het vastgoed.



Er was ook veel Chinese belangstelling voor het bedrijf. Volgens persbureau Reuters was KKR het laatst in de race, samen met het Australische investeringsfonds Macquarie. KKR zou met nipt verschil de biedingenstrijd hebben gewonnen.



Afgelopen weekend werd Q-Park getroffen door een cyberaanval. Daardoor konden automobilisten in sommige garages alleen maar contant afrekenen.