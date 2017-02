Beleggersvereniging: 'Unilever alsnog beschermen tegen overname is illusie'

Geschrokken

Aandeelhouders willen snel rendement zien, nu Kraft Heinz is afgepoeierd

Kraft Heinz trok het bod negen dagen geleden in, na een snoeiharde afwijzing door Unilever. De multinational was echter zo geschrokken dat het drie dagen later aankondigde grondig te gaan onderzoeken welke opties het heeft om 'sneller waarde te creëren voor zijn aandeelhouders'. In april moet duidelijk worden hoe. Volgens VEB-directeur Koster ontkomt Unilever inderdaad niet aan actie, omdat de meerderheid van de aandeelhouders Brits en Amerikaans is. Zij willen snel rendement zien, nu Kraft Heinz is afgepoeierd.



Beleggers als die van de VEB moeten niks hebben van beschermingsconstructies. Die drukken de beurskoers van een bedrijf en zouden het management maar lui maken. Koster heeft voor Unilever nog wel een andere tip: kies voor een duidelijke focus op de goed renderende persoonlijke verzorging (Dove, Zwitsal, Prodent) en huishoudelijke artikelen (Glorix, Biotex, Robijn). En laat de hevig concurrerende voeding (Calvé, Blue Band, Unox) lopen. Ook al zou dat betekenen dat Unilever zijn Nederlandse roots verliest en de facto Brits wordt. Koster: 'Als groot liefhebber van Calvé-pindakaas betreur ik dat. Maar als je kijkt waar de kracht en groei van Unilever ligt, is het heel jammer, maar soms onvermijdelijk. Denk ook aan Philips, dat zijn lichtdivisie heeft afgesplitst en naar de beurs gebracht.'