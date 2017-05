Beleggers in de EU mijden 'riskante' CoCo-obligaties

Met een CoCo kan de bank haar kapitaalbuffers relatief goedkoop verhogen

Met een CoCo - CoCo staat voor contingent convertible - kan de bank haar kapitaalbuffers relatief goedkoop verhogen. Beleggers in CoCo's nemen genoegen met minder hoge rendementen dan beleggers in aandelen. Daarnaast mag de bank de rente die ze betaalt over de CoCo-obligatie in de meeste landen in mindering brengen op de belastingaangifte. In Nederland leidde dat in het najaar van 2015 nog tot een rel, toen bleek dat ING meeschreef aan de belastingwet die deze aftrek ook in Nederland mogelijk maakte.



Vandaar de hoge vlucht van de Europese CoCo-markt, schrijven de onderzoekers. In 2009 was de markt verwaarloosbaar. In 2015 hebben 64 Europese banken voor 156 miljard aan CoCo's uitgegeven. In 2016 bereikte de markt een omvang van 182 miljard euro, schrijft DNB maandag ter aanvulling.