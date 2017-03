Bekende YouTubers eisen antwoord: waarom worden lhbtq-video's verborgen?

Lhbtq staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender en queer.



Ook sommige video's die helemaal niet over lhbtq-kwesties gaan, maar wel afkomstig zijn van mensen met seksuele voorkeuren die niet hetero zijn, worden geblokt op Youtube. Of het nu gaat om een video waarin een transgender laat zien hoe zij haar make-up doet, of om muziekvideo's van Tegan & Sara, twee lesbische artiesten: allemaal verborgen. Tot grote woede van getroffen Youtubers zijn video's waarin mensen uitleggen waarom ze homo's haten wél zichtbaar in de beperkte modus. Uit protest zijn mensen een campagne met de hashtag #YoutubeIsOverParty gestart.



De zogeheten 'restricted modus', die volgens Youtube door maar weinig mensen wordt gebruikt, is voor mensen die een 'meer beperkte YouTube-ervaring willen hebben', aldus een woordvoerder van moederbedrijf Google in een reactie. 'Voor personen en instituties die hiervoor kiezen zijn video's over onderwerpen als gezondheid, politiek en seksualiteit mogelijk niet zichtbaar.' Op een informatiepagina van Youtube valt te lezen dat de beperkte modus vaak door universiteiten, bibliotheken en ouders wordt gebruikt, om mensen tegen 'verwerpelijke inhoud' te beschermen.