Batavus en Gazelle komen niet in één bedrijf; eigenaar Batavus vindt bod te laag

Accell kreeg vorige week een nieuwe interim-bestuursvoorzitter (ceo) in de persoon van Hielke Sybesma. Hij volgde René Takens op die het concern achttien jaar had geleid. In een interview met Het Financieele Dagblad laat Sybesma dinsdagochtend nog weten 'het bod van Pon zorgvuldig te zullen bestuderen'. Maar op het moment dat de krant op de mat lag, had hij de stekker al uit de fusieonderhandelingen getrokken.



Pon, dat vooral bekend is als importeur van VW maar de laatste jaren door overnames een enorm fietsenbedrijf heeft opgetuigd, is verbaasd en teleurgesteld, met name omdat de afwijzing komt na anderhalve maand van intensieve en constructieve gesprekken waarbij inmiddels al begonnen was met een boekenonderzoek, een zogenoemde due diligence. Nadat het eerste bod van 32,72 euro bekend was geworden had Pon al 1 euro per aandeel meer geboden.



'Na alle belangrijke aspecten van het voorstel te hebben onderzocht, zijn de raad van commissarissen en de raad van bestuur tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het voorstel van Pon Holdings de toekomstige waardecreatie van Accell Group en de te verwachten synergieën onvoldoende reflecteert. Gebleken is ook dat het voorstel op onvoldoende steun kan rekenen van de aandeelhouders', zegt Hielke Sybesma in een persbericht.