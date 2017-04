Banken moeten geld overleden klanten onderbrengen bij de overheid

Loket

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een Loket Slapende Tegoeden waar mensen zich kunnen melden, maar via dat loket wordt niet actief gezocht naar nabestaanden. Een woordvoerder van NVB weet niet of individuele banken dat wel doen.



De Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en Regiobank, heeft zich vorige maand als eerste bank gemeld om de slapende tegoeden over te dragen aan de overheid. Die financiële instelling, die volledig in handen is van de staat, is daarover in gesprek met Rijksvastgoedbedrijf. Die overheidsinstelling kan de rekeningen beheren en actief op zoek gaan naar nabestaanden.



De andere banken hebben naar eigen zeggen nog helemaal geen verzoek gehad van Plasterk om het voorbeeld van de Volksbank te volgen. 'We hebben het in de krant gelezen,' aldus de woordvoerder van de NVB. 'Als we zo'n verzoek binnenkrijgen, zullen we het bespreken met onze leden.' Het ministerie zal op korte termijn zo'n officieel verzoek sturen.