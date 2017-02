Banken gaan namen bij IBAN-nummers checken

Internetbankierders maken zeker 1.300 keer per maand geld naar de verkeerde over

Vanwege Europese regelgeving moeten overboekers de naam van de ontvanger wel invullen, omdat die een rol kan spelen bij geschillen over een betaling. En het is handig voor het overzicht in de bankafschriften. Maar het is niet om te checken of rekeningnummer en naam wel overeenkomen. Alleen ING werkte al eerder met naamchecks, ook toen ING nog Postbank heette.



Volgens Betaalvereniging Nederland maken internetbankierders zeker 1.300 keer per maand geld naar de verkeerde over, vaak bij vergissing, maar ook door oplichting. Meer dan 40 duizend mensen ondertekenden in 2016 een petitie van tv-programma Opgelicht?! om de naamcheck in te voeren.