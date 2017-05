ASR verliest woekerpoliszaak vanwege oneerlijke berekeningen

Volgens hoogleraar Gijs van Dijck van de Universiteit van Maastricht is deze redenering bijzonder. 'Het is niet eerder voorgekomen dat een rechter in dit soort zaken voor het anker van de algemene voorwaarden gaat liggen. Omdat de rechter de voorwaarden, zoals dat juridisch heet,onredelijk bezwarend vindt, moet ASR in dit geval een deel van de kosten terugbetalen.'



Van Dijck vraagt zich daarom af of de Hoge Raad, de instantie waar ASR nog langs kan om in beroep te gaan, deze uitspraak in stand laat.