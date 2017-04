Asperges extra vroeg en half zo duur dankzij nieuwe teelttechnieken

24 juni Is de start van het seizoen voor de asperge deels afhankelijk van de natuur en de schommelingen van de commercie, het einde staat wel in zwarte inkt op de kalender geschreven. Dat is op 24 juni.



Niet dat een asperge van na eind juni niet smakelijk meer is, legt de Heldense teler Will Teeuwen uit op de website van zijn bedrijf. 'We stoppen dan met oogsten om het gewas de gelegenheid te geven om te groeien, zodat het weer nieuwe energie kan verzamelen voor de oogst van het volgende jaar.' Dat gebeurt onder de grond. De asperges die op het bord van de consument belanden, zijn de jonge scheuten van een plant met een zeer omvangrijk wortelgestel. Een aspergeakker van één hectare kan wel meer dan 60 duizend kilo wortels bevatten.

De modernisering van de aspergeteelt heeft daar begin jaren negentig verandering in gebracht, zegt Will Teeuwen, de eigenaar van Teboza, een van de grootste aspergebedrijven in Nederland. 'In Noord-Europa passen telers nieuwe methoden toe om eerder te kunnen oogsten.' De aanvoer komt nu vaak in maart al op stoom. De laatste jaren worden asperges ook geteeld in kassen, waar de tuinder nog minder afhankelijk is van de grillen van de natuur. 'Wie er nu snel bij is, kan een goede prijs krijgen.'



Vooral de horeca is bereid goed te betalen voor vroege asperges. Maar dankzij de nieuwe teelttechnieken worden er op de veiling nu meer asperges aangeboden dan de restaurants kunnen wegwerken. Omdat supermarkten de witte groente pas halverwege april in grote volumes wil hebben, is er nu een overschot. Dat drukt de prijs.



De lage aspergeprijs is een tijdelijk fenomeen, denkt Teeuwen. 'Ik denk dat de prijs weer gaat aantrekken als de verkoop in de winkel goed op gang komt.' Vorig jaar was de situatie net andersom. Toen waren de prijzen in de eerste helft van het seizoen goed en abominabel in de tweede helft. De lage prijs heeft ook een zonnige kant, vindt Teeuwen: 'De consument zal daardoor eerder asperges kopen.'