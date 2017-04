Aspergerobot stuurt steker straks naar huis

Slechts twee mensen nodig

Flexmigranten Precieze cijfers over hoeveel 'flexmigranten' asperges steken zijn niet bekend, maar bemiddelingsbureaus haalden er in 2016 ruim 120 duizend naar Nederland. Daarvan werkte 6 procent in de landbouw en 19 procent in de tuinbouw.

De robot detecteert welke asperge de goede lengte heeft (25 centimeter), snijdt de stengel af, schudt het zand ervanaf en herstelt het opgehoogde zandbed waarin telers de plant laten groeien. Er zijn nog maar twee mensen nodig voor de aspergeoogst: iemand om de volle kistjes weg te zetten en iemand om de tractor die de automaat over het veld trekt te besturen.



De grootste technische uitdaging voor Cerescon was iets bedenken waardoor de machine kan 'zien' welke asperges oogstrijp zijn. Het apparaat doet dat door de lengte van de asperges te meten. Bij de handmatige oogst wordt de asperge gestoken zodra zijn kopje uit de grond steekt. Dan moet hij ook snel worden geoogst, omdat het kopje anders verkleurt onder invloed van het zonlicht en de asperge dan minder geld opbrengt, aldus Vermeer. 'Mijn broer vond dat we de asperge moesten detecteren en oogsten voordat hij zichtbaar is, dus ondergronds.' Radar was daarvoor een mogelijkheid, net als röntgenstraling, maar die toepassingen bleken niet ideaal.



Uiteindelijk is Cerescon op een sensor uitgekomen die verschillen in vochtigheid van de bodem kan meten. 'Een asperge bestaat voor wel 90 procent uit water. Daarmee onderscheidt hij zich van de omringende vochtige grond', zegt Chris de Visser, bedrijfsontwikkelaar aan de Wageningen Universiteit waar onderdelen van de robot zijn getest. 'De grond is altijd droger dan de asperges, ook als het heeft geregend.' De vochtsensor heeft daarnaast het voordeel dat hij de stengel niet hoeft aan te raken. Dat verkleint het risico dat de machine de asperge beschadigt. De robot trekt de sensor omhoog, zodra die een rijpe asperge op zijn pad vindt.