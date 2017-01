ASML boert beter dan verwacht, revolutionaire nieuwe chipmachines in trek

De opbrengsten kwamen in het vierde kwartaal uit op 1,9 miljard euro, tegen 1,8 miljard euro in het derde kwartaal. Zelf ging het bedrijf uit van een stabiele of licht lagere omzet. De nettowinst ging met een derde omhoog naar 524 miljoen euro. Beleggers reageerden enthousiast op de cijfers, waardoor ASML woensdag met afstand de sterkste stijger op het Damrak was. Het aandeel klom met 5,3 procent naar een recordstand.



Het Veldhovense ASML is toonaangevend in de productie van lithografiemachines voor chipfabrikanten en dominant in zijn markt. Japanse concurrenten Nikon en Canon volgen op ruime afstand.