Aramco: tekort aan olie dreigt

'Essentiële rol'

Aramco-bestuursvoorzitter Amin Nasser stelt dat olie nog heel lang een 'essentiële rol' zal spelen in de energiemix, ondanks de komst van allerlei alternatieve bronnen zoals zonne- en windenergie.



Dat baseert hij op de groei van de wereldeconomie, waardoor nog twee miljard nieuwe consumenten een beroep zullen gaan doen op olie. Ook de schalie-oliewinning in de VS zal de terugval van de conventionele oliewinning niet kunnen compenseren. Nasser stelde dat sinds het begin van de daling van de olieprijs al 1.000 miljard dollar aan investeringen verloren zijn gegaan. 'Investeerders deinzen terug voor de noodzakelijke investeringen in olie-exploratie en aanpassing van de infrastructuur. In de afgelopen vier jaar is de nieuw ontdekte olievoorraad nog niet de helft van die in de vier jaar daarvoor. Dat kan zo niet doorgaan', aldus de Aramco-topman.