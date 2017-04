App, wat zeg je van mijn kippen, zijn ze erg gestresst?

Pikkerij is een groot probleem in de commerciële pluimveehouderij. 'Pikken is natuurlijk gedrag', zegt Thea van Niekerk van de Wageningen Universiteit, 'maar het kan in extreme gevallen ontaarden in verwondingen en zelfs kannibalisme. In stallen met grote populaties leghennen is het moeilijker te beheersen dan bij hobbykippen.'



De remedie bestond jaren uit het verwijderen van de snavelpunt, maar die omstreden praktijk wordt steeds minder toegepast en is vanaf september volgend jaar verboden.