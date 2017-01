App waarschuwt beleggers: Trump heeft getwitterd

Met hun nieuwe Trump-waarschuwing hoopt Trigger in elk geval een deel van de onrust onder beleggers weg te nemen, liet medeoprichter Rachel Mayer aan financiële website The Street weten. 'We ontwikkelden de Trump-trigger omdat er ontzettend veel vraag naar was de afgelopen maanden. Hiermee zijn beleggers in ieder geval meteen op de hoogte.'



Nu Trump tot president is verkozen hebben zijn woorden meer betekenis, schrijven de appmakers in hun blog. 'Hoewel het geen verrassing is dat Trump ook na de verkiezingen fanatiek bleef doortwitteren, had niemand verwacht dat een enkele tweet ervoor kan zorgen dat miljarden dollars van de beurswaarde van grote bedrijven in rook opgaan.'



