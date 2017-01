Amsterdamse wethouder: stop met strenge bonusregels

Namens het bestuur van de hoofdstad probeert Ollongren banken en andere financiële instellingen te verleiden uit Londen naar Amsterdam te komen. Het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie dwingt deze bedrijven een deel van hun activiteiten te verhuizen. Anders verliezen zij hun toegang tot de continentale markt.



Hoewel Amsterdam volgens Ollongren hoge ogen gooit, krijgt zij ook bezorgde vragen van bedrijven over een mogelijk kabinet Wilders. Daarnaast is er kritiek op het Nederlandse bonusplafond. Dat is met maximaal 20 procent van het vaste salaris in Nederland strenger dan in de rest van Europa. Ollongren noemt dit 'onverstandig'. 'We moeten kijken in hoeverre wij als Nederland last hebben van deze regel.'