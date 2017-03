Amerikanen drinken voor het eerst meer fleswater dan frisdrank

Amerikanen kopen steeds vaker water in flessen, ten koste van frisdrank. Vorig jaar dronk een gemiddelde Amerikaan 148 liter flessenwater en 144 liter frisdrank. Dat is nog steeds 0,4 liter per dag, maar toch net iets minder gezoete drankjes dan in 2015. Rond de eeuwwisseling werd er per persoon nog 189 liter frisdrank gedronken, meer dan een halve liter per persoon per dag.



De cijfers komen van de organisatie Beverage Marketing die bij het water ook water met bubbels meerekent, maar energiedrankjes bij de frisdrank buiten beschouwing laat. Kraanwater wordt niet meegenomen in de cijfers. Steeds meer Amerikanen maken zich zorgen over het suikergehalte in frisdrank. Meerdere steden hebben een frisdrankbelasting ingevoerd om de volksgezondheid minder in gevaar te brengen door overgewicht en diabetes.