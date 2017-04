Amazon zet groepsdruk in tegen ziekteverzuim

Amazon staat in Duitsland al langer bekend om discussie over de arbeidsvoorwaarden in de distributiecentra

De regel is sinds vorig jaar getest in vijf van de negen Duitse distributiecentra van Amazon. In Nederland heeft Amazon nog geen distributiecentrum, de site van de webwinkel is pas sinds augustus 2016 vorig jaar in het Nederlands beschikbaar. De Nederlandse markt wordt bediend vanuit Duitsland: een aantal van de Duitse distributiecentra staan niet ver van de grens.



Amazon staat in Duitsland al langer bekend om discussie over de arbeidsvoorwaarden in de distributiecentra. In 2013 werd gestaakt voor een hoger salaris en tegen de weerzin waarmee de webwinkel de vakbonden tegemoet trad. Volgens Amazon wilden de vakbonden bij iedere beslissing betrokken zijn. Daarna was het ieder jaar raak in de Duitse distributiecentra. Deze maand nog werd gestaakt voor de erkenning van de Duitse cao voor detailhandel en postorderbedrijven en recent tegen de nieuwe maatregel tegen ziekteverzuim.