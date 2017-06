Aluminium cupje doet bittere koffiestrijd weer oplaaien

Nespresso Nederland denkt de concurrentie de baas te kunnen dankzij het onderscheidende karakter van zijn eenkopskoffieproduct. Dat is méér dan de marketing sinds 2006 met acteur George Clooney, aldus woordvoerder Paulien Straeter. Zo is Nespresso uniek met zijn retourdienst van gebruikte cupjes voor recycling. 'We krijgen inmiddels een op de vijf capsules terug.' Nespresso wijst ook naar de duurzame inkoop van koffie, bij 70 duizend boeren wereldwijd.



Nespresso onderscheidt zich daarnaast van de inmiddels dik vijftig andere capsuleaanbieders, van Lidl tot LaPlace, door zijn koffie louter online en in eigen winkels te verkopen. 'We hebben net een boutique geopend in Groningen, de eerste in het noorden van het land, en in Breda', aldus Straeter. Er zijn nu achttien vestigingen. De boutiques in de Bijenkorf werden twee jaar terug opgeheven. Nespresso verkoopt de meeste capsules via zijn webwinkel.



Straeter heeft er geen verklaring voor dat een supermarktketen als Jumbo ook Nespresso verkoopt. 'Die zijn in elk geval niet rechtstreeks van ons afkomstig', aldus de woordvoerder. Jumbo laat weten dat Nespresso niet standaard in het aanbod van de supermarkt zit. Het kan zijn dat een filiaalhouder de cupjes inkoopt. 'Zij hebben de vrijheid om voor een deel lokaal assortiment te voeren.'