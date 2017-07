Albert Heijn test kassaloze AH to Go, maar laat kassa's in reguliere supermarkt staan

Niet in de supermarkten

Het is volgens het bedrijf uitgesloten dat ook reguliere Albert Heijn-supermarkten zullen worden omgekat tot kassaloze winkels, ongeacht de vraag of het experiment met de eerste kassaloze AH to Go een succes wordt. 'Het is niet een betaalmodel dat wij geschikt achten voor onze supermarkten', zegt de woordvoerder. Een kassaloze Albert Heijn-supermarkt gaat volgens haar dan ook 'zeker de komende tien jaar' niet gebeuren.



Welke technologie Albert Heijn denkt te gaan toepassen voor zijn eerste kassaloze AH to Go-winkel, is onduidelijk. 'We zijn op dit moment aan het kijken wat er in het buitenland op dit vlak gebeurt', zegt de woordvoerder.



In een vanmorgen gepubliceerd interview met De Telegraaf zei AH-topman Wouter Kolk dat het er bij een kassaloze AH to Go anders aan zal toegaan dan bij de kassaloze winkel van Amazon. Maar het onderzoek van Albert Heijn naar de kassaloze winkel verkeert nog in een heel pril stadium, nuanceert de AH-woordvoerder. 'We oriënteren ons op wat er allemaal kan.'