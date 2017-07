Albert Heijn maakt zegels plakken sportief: binnenkort sparen voor gratis sporten

Bij de pilot werd 70 procent van de deelnemers lid van een sportclub, een op de vijf ging structureel meer aan sport doen

De restaurantactie van de grootgrutter lokte in het recente verleden een miljoen mensen naar Nederlandse restaurants toe. Het bereik geldt als enorm. Vorig jaar is in Utrecht een proef gehouden. Die pilot heette 'AH Sportweken - Proefsporten'. Van de deelnemers werd 70 procent lid van een club. Een op de vijf ging structureel meer aan sport doen, het andere doel van sportkoepel NOCNSF dat met AH de kosten van de actie deelt.



Jasper Graaff, voorzitter van de Utrechtse tafeltennisvereniging SVE, kreeg door de actie 'een mannetje of 35, 40' over de vloer. Hij hield er drie leden aan over. De winst zat in meer bewustwording hoe leden te werven. 'We zijn in korte tijd van 180 naar 240 leden gegroeid. We zijn nu een van de grootste clubs van Nederland. We ontdekten dat we nieuwelingen beter moesten ontvangen. Sommigen kwamen zonder sportkleren. Of ze stonden voor een dichte deur omdat onze trainer ziek was. Die mensen zijn AH-klanten. Die verwachten er heel wat van. We zijn dat beter gaan organiseren. Het heeft elan in onze club gegeven.'



De actie is volgens AH zeker geen reactie op alle topsportactiviteit door concurrent Jumbo. Die heeft een schaatsploeg, een wielerploeg en een autocoureur (Verstappen) onder contract. AH wil louter breedtesport bevorderen.