Akzo behaalt klinkende overwinning in overnamestrijd voor rechter

Bedenktijd

Het kabinet is eruit: elk Nederlands bedrijf dat geconfronteerd wordt met een vijandige overname moet onder meer een wettelijke bedenktijd kunnen krijgen, zodat het op zoek kan naar alternatieven.



De zeven zonden van AkzoNobel

Het geduld is op, schrijft een Amerikaans beleggingsfonds over de weigering van AkzoNobel op een derde overnamebod. Een overname is nodig om de omzet te doen groeien. Klopt dat wel? (+)



Openlijk oorlog

Het is nu openlijk oorlog tussen AkzoNobel en het Amerikaanse PPG. Vijf vragen over de aanval op AkzoNobel (+).



'Overname is niet alleen voor ons een ramp'

De Volkskrant interviewde in april AkzoNobel-topman Ton Büchner (+), die voor misschien wel de belangrijkste opgave uit zijn loopbaan stond.