Airbnb maakt voor het eerst winst en leent 1 miljard voor verdere uitbreiding

Zowel Airbnb als Uber liggen onder vuur van autoriteiten

Volgens de gegevens zou Airbnb in de tweede helft van 2016 voor het eerst ook winst hebben gemaakt. In 2017 zou het bedrijf over het gehele jaar winstgevend zijn. Overigens heeft Airbnb geen plannen om naar de beurs te gaan. Vorig jaar vonden in Nederland 1,4 miljoen mensen onderdak via Airbnb. Verhuurders hielden daar gemiddeld 3000 euro aan over.



Uber, dat een jaar na Airbnb eveneens in San Francisco werd opgericht door Travis Kalanick en Garrett Camp en dat via een mobiele app auto's met chauffeurs regelt, zou nog diep in de rode cijfers verkeren. Overigens is volgens sommige experts de waarde van 68 miljard dollar overdreven en zou de werkelijke waarde van Uber nog niet de helft bedragen. Zowel Airbnb als Uber liggen onder vuur van autoriteiten en van de gevestigde concurrenten: hotels en taxi's.