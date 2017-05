Air France-KLM lijdt verlies, maar ziet vraag toenemen

Schade door rijen KLM kijkt naar mogelijkheden om de schade die in de meivakanties door de drukte op Schiphol is geleden te verhalen. Dagelijks moesten tientallen mensen worden omgeboekt die hun vlucht hadden gemist. Bij vertragingen van drie uur of langer hebben passagiers bovendien recht op een schadevergoeding. KLM wil dat Schiphol met concrete oplossingen komt om te voorkomen dat de veiligheidscontroles tijdens piekdagen in de zomervakantie opnieuw dichtslibben. 'In de zomervakanties liggen de volumes nog hoger', aldus KLM-topman Pieter Elbers.

Daarnaast lijkt er schot te zitten in de plannen van Air France om een eigen prijsbreker te beginnen. Onder de naam Boost wil het met 28 toestellen in Europa de concurrentie aangaan met Ryanair en EasyJet, en op de lange afstand met de lagekostenmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Er is nu een definitief plan voorgelegd aan de Franse pilotenvakbonden. In de herfst zou Boost moeten beginnen. KLM heeft Transavia al omgevormd tot prijsbreker.



Ruim de helft van het verlies in het eerste kwartaal kwam op het conto van wisselkoerseffecten: de duurdere dollar waarin kerosine moet worden afgerekend. Van het verlies kwam 17 miljoen euro voor rekening van de KLM, de rest werd veroorzaakt door Air France. Vorig jaar werd een winst geboekt van ruim 1 miljard euro, waarvan bijna tweederde voor rekening kwam van het kleinere KLM.



De financiële topman Fréderic Gagney zei donderdag tegen de media dat de ontwikkeling van de omzet minder ongunstig is, vergeleken met vorig jaar. 'We zeggen niet dat het nu allemaal dik in orde is, maar de trend is goed.'