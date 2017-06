AFM: meerderheid accountantskantoren schiet ernstig tekort bij controle

Deloitte, PwC en KPMG hebben de meeste punten doorgevoerd. Bij accountantskantoor Grant Thornton is niet vast te stellen of er enige voortgang is geboekt. Waar het gaat om hun eigen organisatie, bewegen de accountantsbureaus vooral te traag. Ook hebben zij te weinig inzicht in de effecten van de veranderingen die zij wel doorvoeren. Het lukt ook niet om doelstellingen te vertalen in concreet gewenst gedrag van medewerkers.



Vorig jaar legde de AFM de Big Four al boetes op: van 2,2 miljoen voor E&Y tot 8 ton voor PwC. Everts sluit niet uit dat opnieuw boetes worden opgelegd, zeker nu van recidive sprake lijkt. 'Van sommige kantoren in de achterhoede kun je je zelfs afvragen of het wel terecht is dat zij een vergunning hebben zoals zij nu functioneren', waarbij hij leek te doelen op Grant Thornton.



Concreet kon hij weinig zeggen over sancties. Bij het opleggen van boetes en andere maatregelen moet nu eenmaal de juridisch formele weg worden bewandeld, anders loopt de AFM het risico zelf de mist in te gaan.