Adviescollege: toeslagenbeleid verergert schuldenproblemen en moet op de schop

Falende aanpak

Vorig jaar kreeg de regering ook al drie scherpe rapporten overhandigd over de falende aanpak van schulden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Ombudsman en de Algemene Rekenkamer stelden allemaal vast dat het in Nederland heel gemakkelijk is om in korte tijd in grote financiële problemen te komen, doordat na een kleine betalingsachterstand boetes en incassokosten zich opstapelen. En eenmaal in de schulden moet je over veel bureaucratische vaardigheden beschikken om er weer uit te komen.



Het rapport van de RVS richt zich vooral op de preventie van schulden, en kijkt daarbij dus scherp naar het toeslagensysteem. De overheid zou vaker coulant moeten zijn tegen burgers met schulden, vindt de raad, en er moet een coördinerend bewindspersoon komen die de leiding neemt in de preventie van schulden.