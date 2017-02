ACM begint onderzoek naar 'excessieve' tarieven ov-chipkaart

Ov-chipkaartproducent onder vuur om '55 miljoen euro winst op pasjes' Ov-chipkaartproducent Translink ligt onder vuur over de 55 miljoen euro winst die het bedrijf in vijf jaar tijd heeft gemaakt op de plastic reispasjes.

Translink is een uitvoeringsorganisatie van de vervoerders, met weinig beslissingsbevoegdheid sinds het in 2014 door de oorspronkelijke aandeelhouders (de vervoerders HTM, GVB, RET en NS) werd omgevormd tot een cooperatie. Dit gebeurde nadat nieuwe vervoerders als Arriva, Veolia en Connexxion zich hadden aangesloten. Door te kijken hoe de geldstromen lopen tussen Translink en de vervoerders, hoopt ACM te achterhalen of de tarieven die TLS rekent excessief zijn. In veel andere landen is de kaart veel goedkoper, of betaalt de klant een borg die hij na gebruik gedeeltelijk of helemaal terugkrijgt.