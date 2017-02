ABN Amro zet nu ook mes in bestuur, 60 van de 100 topmanagers weg

Kroonprins weg

Lees ook ABN Amro dreigt zich terug te trekken als medefinancier van de omstreden Dakota-oliepijpleiding in de Verenigde Staten. De bank wil eerst zeker weten dat er sprake is van een vreedzame oplossing waarmee alle partijen kunnen leven, en dus ook de Sioux-indianen.



Ondanks een forse winststijging schrapt ABN Amro de komende jaren opnieuw banen, dit keer 1.500 voltijdsfuncties. Ontslagen bankiers blijken maar moeilijk nieuw werk te vinden.

In verband met de wijzigingen treedt bestuurder Chris Vogelzang per direct terug uit het bestuur van de bank. Na acht jaar in het bestuur te hebben gezeten, is het volgens hem tijd voor anderen om het stokje over te nemen. Vogelzang kwam in 2000 in dienst bij de bank en gold lange tijd als kanshebber om Gerrit Zalm op te volgen als topman van de bank.