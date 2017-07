ABN Amro weigert voortaan klanten uit tabaksindustrie, beleggers reageren sceptisch

Natuurlijk is roken heel slecht voor de gezondheid. Maar het mag wel gewoon in Nederland

Met dat laatste is de Vereniging Effectenbezitters (VEB) tevreden. Met de boycot is de vereniging minder blij: 'Bevoogdende banken, daar zijn wij niet zo van', laat adjunct-directeur Errol Keyner van de VEB weten. Hij waarschuwt voor een glijdende schaal bij het hanteren van ethische normen: 'Het probleem is dat er bij dit soort discussies nooit één waarheid is. Natuurlijk is roken heel slecht voor de gezondheid. Maar het mag wel gewoon in Nederland. Gaan we dan straks ook de chemische en olie-industrie boycotten? Die maken heel belangrijke producten, maar zijn wel vervuilend voor het milieu. Of Unilever: dat wordt altijd geprezen door ngo's, maar al het zout, vet en suiker in levensmiddelen is ook slecht.'



Dat zulke dilemma's niet uit de lucht gegrepen zijn, bleek afgelopen maand nog. De Zweedse Handelsbanken plaatste toen Shell op een zwarte lijst van internationale bedrijven. Het gaat stuk voor stuk om concerns die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen, corruptie of milieuschandalen. Andere bekende ondernemingen waarin niet langer geïnvesteerd wordt, zijn onder meer Chevron, Deutsche Telekom en Renault.