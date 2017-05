ABN Amro krijgt toch een vrouw in de top: Tanja Cuppen

Dat is al bijzonder in Nederland, een vrouw in de top, maar bij ABN Amro helemaal. Bij de grote schoonmaak in die top, na het vertrek van Gerrit Zalm, werd CFO Kees van Dijkhuizen de nieuwe baas. Bovendien sneuvelde de enige vrouwelijke bestuuder van de bank , Caroline Princen. De ministers Bussemaker (Emancipatie) en Dijsselbloem (Financiën) waren 'not amused'. Die druk heeft gewerkt. ABN Amro (nog steeds grotendeels in staatshanden) beloofde destijds meteen zijn uiterste best te zullen doen weer een vrouw in de top te benoemen.