Aantal Nederlanders in de bijstand daalde vorig jaar voor het eerst in acht jaar

Er zaten vorig jaar 1.700 minder Nederlanders en westerse migranten in de bijstand dan in 2015. Dat het aantal Nederlanders in de bijstand voor het eerst in jaren afneemt is te danken aan de aantrekkende economie, laat een CBS-woordvoerder desgevraagd weten.



Hoeveel bijstandsgerechtigden uitstroomden omdat ze werk vonden weet het CBS niet precies. 'Maar in 2014 en 2015 was het vinden van werk bij iets minder dan de helft van de mensen de oorzaak voor uitstromen.' Andere redenen om de bijstand te verlaten zijn het huwen van een partner met een hoger inkomen of overstappen op een andere uitkering, zoals de AOW. In 2014 en 2015 was het overgrote deel van de uitstromers van middelbare leeftijd, gevolgd door jongeren. Oudere bijstandsgerechtigden verging het toen relatief minder goed. Het CBS weet niet hoe dit in 2016 was.