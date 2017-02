Aantal landbouwbedrijven krimpt: kip, varken en geit verdringen de koe

Uit onderzoek van het CBS dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat in de periode 1950-2016 zes van de zeven landbouwbedrijven zijn verdwenen. Tegelijkertijd steeg het gemiddelde teeltoppervlak per landbouwer van 5,7 tot 32,4 hectare. Het aantal dieren in de veehouderij steeg nog spectaculairder: het bedraagt nu het twaalfvoudige van dat in 1950. Toen had een boer gemiddeld 13 dieren per bedrijf, nu 160.



Het totale landbouwareaal nam in die periode terug van 2,3 tot 1,8 miljoen hectare. In 2016 waren nog maar 172 duizend mensen werkzaam in de Nederlandse landbouw, tegen 580 duizend in 1950. Maar van die 580 duizend waren er 480 duizend gezinskrachten, terwijl er 100 duizend in loondienst waren. Nu is het aantal mensen in loondienst 54 duizend. Krijn Poppe, landbouweconoom van het landbouw-economisch instituut aan de universiteit van Wageningen, zegt dat de cijfers laten zien dat bedrijven veel groter zijn geworden, maar minder alleen door vader en de kinderen worden bestierd. 'In bijvoorbeeld de glastuinbouw zijn er veel werknemers bijgekomen.'