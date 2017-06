Aantal kaaswinkels in Amsterdam met 80 procent toegenomen

De toename is deels te danken - of te wijten - aan de gegroeide toeristenstroom in de hoofdstad

De landelijke toename verbleekt echter bij het aantal hoofdstedelijke winkels dat zich in de kaasverkoop heeft gespecialiseerd. In 2008 lag het aantal kaaswinkels in Amsterdam onder het landelijke gemiddelde, inmiddels is er op elke 15 duizend Amsterdammers één kaasboer. Landelijk is dat 1 op 28 duizend.



Of Amsterdam bovengemiddeld veel kaasconnaisseurs heeft valt te bezien. De toename is deels te danken - of te wijten - aan de gegroeide toeristenstroom in de hoofdstad. Internationale bezoekers kopen graag kaas als souvenir.



Kaasboeren in de hoofdstad klagen dan ook niet over toegenomen concurrentie. 'Het is een heel ander segment. Die nieuwe winkels profileren zich als speciaalzaak, maar ze verkopen voor te veel geld edammertjes aan toeristen', zegt Peter de Koning, eigenaar van twee Amsterdamse kaaswinkels. Dat kaaszaken in het hele land goede zaken doen, komt volgens hem doordat ze zich door hun vakmanschap onderscheiden van de supermarkt.