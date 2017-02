Aantal beschikbare koopwoningen in Amsterdam daalt in recordtempo

Alleen Den Haag nog goedkoper dan voor de crisis

Wie op gewilde plekken een huis wil kopen, ontkomt er haast niet aan een aankoopmakelaar in de arm te nemen. Drie tips voor woningzoekers.

Het CBS en het Kadaster publiceerden maandag ook cijfers over januari, waaruit bleek dat de prijzen van koopwoningen in Nederland de afgelopen maand eveneens bleven stijgen. Zo moesten mensen in januari 2017 gemiddeld 6,4 procent meer voor een huis betalen dan in januari 2016.



Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen gemiddeld ruim 14 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen bevindt zich inmiddels weer op het niveau van januari 2006.



Gemiddeld zijn huizen nog steeds 10 procent goedkoper vergeleken met de piek in augustus 2008, maar dit geldt sinds kort niet meer voor Rotterdam. Uit eerdere cijfers van CBS en het Kadaster bleek namelijk dat koopwoningen daar voor het eerst duurder zijn dan voor de crisis.



In Rotterdam daalden de prijzen na het hoogtepunt in 2008 met bijna 16 procent tot een dieptepunt in 2013, maar ligt het prijspijl nu, drie jaar later, zelfs 2 procent hoger dan in 2008. Van de vier grote steden is nu dus alleen nog Den Haag betaalbaarder dan op het hoogtepunt in 2008.