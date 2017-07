Aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; zware beroepen halen pensioen vaak niet meer

'Niet bij te houden'

40 duizend arbeidsongeschikten kwamen er vorig jaar bij. Met 12 procent is dit sterkste groei sinds het crisisjaar 2010.

Volgens het UWV is de kans om arbeidsongeschikt te worden voor 55-plussers ongeveer tien keer zo groot als voor werknemers onder de 25 jaar. Ouderen krijgen daar dus in toenemende mate mee te maken omdat de pensioenleeftijd sinds 2013 omhooggaat, tot 67 jaar en 3 maanden in 2021. De gemiddelde leeftijd waarop ouderen met pensioen gaan ligt op ruim 64 jaar, tegen 61 jaar in 2006. Toen begon de ontmanteling van regelingen als de vut.



'De pensioenleeftijd stijgt zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden', zegt Jan Berghuis van pensioenfonds PMT. 'En het einde van de groei van nieuwe arbeidsongeschikten is nog lang niet in zicht. We hebben een beperkte regeling om vervroegd te kunnen stoppen met werken. Die is in 2020 afgelopen. Dan verwacht ik een explosieve stijging.'